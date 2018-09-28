الفيحاء ضد القادسية .. الهداف ناويها والرباعية تُرعب

المواطن - محمد سمعه

تمكن نجوم النادي البرتقالي، وتحت قيادة المدرب الأرجنتيني جوستافو كوستاس، من الفوز في مباراة ألفيحاء ضد القادسية برباعية دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وسعى نادي الفيحاء خلال مباراة ألفيحاء ضد القادسية إلى تحقيق الفوز الأول والعودة للتواجد في المناطق الدافئة والآمنة في ترتيب أندية الدوري السعودي.

وشهدت مباراة ألفيحاء ضد القادسية تألقًا كبيرًا من اللاعب التشيلي روني فيرنانديز والذي سجل هدفًا للفيحاء من ضمن الرباعية في شباك القادسية.

وبعد نهاية مباراة ألفيحاء ضد القادسية، أعلن روني فيرنانديز عن نفسه خاصة، أن اللاعب التشيلي يرغب في المنافسة على لقب هداف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي للموسم الثاني على التوالي.

كما شهدت مباراة ألفيحاء ضد القادسية تألقًا لافتًا للأنظار من اللاعب عبدالله سالم والذي سجل هدفين.

وبعد فوز البرتقالي في مباراة ألفيحاء ضد القادسية، أرسل الفيحاء رسالة قوية تُفيد بأن النادي سينافس وبقوة على التواجد ضمن مراكز المربع الذهبي أو على الأقل التواجد في أول خمسة مراكز في مسابقة الدوري.

ويذكر أنه بعد انتهاء مباراة ألفيحاء ضد القادسية، سيواجه الفيحاء في الجولة الخامسة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين نادي الرائد يوم الخميس المقبل.

أما فريق القادسية فسيواجه نادي الوحدة في الجولة الخامسة يوم السبت المقبل وسيسعى للفوز خاصة بعد الخسارة الثقيلة والتي تعرض لها في مباراة ألفيحاء ضد القادسية.

ويُعد هدف روني فيرنانديز في مباراة ألفيحاء ضد القادسية، هو الهدف الأول للاعب التشيلي في دوري الموسم الجاري، كما أن روني فيرنانديز تُوج بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.

وكانت مباراة ألفيحاء ضد القادسية أقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.