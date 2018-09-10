الفيصل : المملكة تشهد قفزة نوعية في كل المجالات

المواطن - جدة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر اجتماع مجلس المنطقة الذي عقد في مقر الإمارة بجدة اليوم (الاثنين).

وأكد الأمير خالد الفيصل أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله ، وسمو ولي عهده الأمين تمر بقفزة نوعية في شتى المجالات ، منوهاً سموه إلى المكاسب التي تحققت للمملكة على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية .

وأوضح أمير منطقة مكة المكرمة أن التنمية مشروع كبير امتد منذ تأسيس المملكة وحتى يومنا الحاضر ، سائلاً سموه الله أن تتحقق أحلام وآمال هذه البلاد وقادتها وأن نصل إلى ما نستهدفه من رفعة وسؤدد ، مشيداً سموه بما حققه مجلس منطقة مكة المكرمة في مسيرة التنمية من إنجازات .

ودعا أمير منطقة مكة المكرمة أعضاء المجلس ولجانه إلى مضاعفة الجهود وتكريس العمل لمواصلة عجلة التنمية في المنطقة.

واستعرض مجلس منطقة مكة المكرمة خلال الاجتماع العرض المقدم من الأمين العام لمجلس شئون الأسرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهادف لتوحيد جهود القطاعات الحكومية كافة فيما يتعلق بقضايا الطفل والمرأة وكبار السن.

كما اطلع المجلس على عرض عن أولويات مشاريع الطرق في محافظات المنطقة كذلك تعزيز التواصل بين كافة المستويات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية والمجالس المحلية وصولاً لتنفيذ رؤية المملكة 2030م .

وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح وأعضاء المجلس إلى عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها القرارات والتوصيات اللازمة.