الفيصل يشدد على أهمية الارتقاء بالبيئة التعليمية والأكاديمية

المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، اليوم مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل يرافقه عدد من الوكلاء.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة خلال اللقاء على أهمية الارتقاء بالبيئة التعليمية والأكاديمية بما ينعكس إيجابا على المخرجات التي سيكون لها الأثر الكبير في النهوض بالوطن في مختلف المجالات.

واستعرض الأمير خالد الفيصل المشاريع التطويرية التي تنفذها الجامعة في مقرها الرئيس بمكة المكرمة وأفرعها في محافظات القنفذة والليث وأضم والعرضيات، و التي تشمل تطوير المباني والتوسع في إنشاء الفصول الدراسية وتهيئة المرافق في هذه الفروع بما يضمن توفير البيئة التعليمية المناسبة للدارسين والدارسات , كما اطلع سموه على خطة الجامعة والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030، والتي تركز على الإستثمار في اقتصاد المعرفة المرتكز على منظومة البحث العلمي، و التي يثمر عنها براءات اختراع تتحول إلى منتجات ملموسة تسهم في خدمة المجتمع عبر سوق العمل.

من جانبه قدم مدير جامعة أم القرى شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة على الدعم اللامحدود الذي تلقاه الجامعة من سموه، مؤكدا حرصها على المُضي قُدما في تطوير العمل الأكاديمي بما يضمن تحقيق الآمال والتطلعات.