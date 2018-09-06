القانوني أحمد الأمير: أنصح الباطن بنسيان قضية حمدان الشمراني لمصلحتهم

المواطن - محمد سمعه

أكد أحمد الأمير الباحث القانوني في الشؤون الرياضية أنه من حق نادي الباطن استئناف قرار لجنة الانضباط أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بعد رفض احتجاجه حول مشاركة اللاعب حمدان الشمراني مع الفيصلي.

وكتب الأمير تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلاً: من حق نادي الباطن استئناف قرار لجنة الانضباط أمام لجنة الاستئناف ومن ثم أمام مركز التحكيم الرياضي، ولكن أرى أن استئنافاتها سيتم رفضها جميعاً.

وأشار الباحث القانوني إلى أنه من الأفضل لإدارة نادي الباطن نسيان القضية وعدم الاستمرار أو التفكير فيها.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم أعلنت قبولها احتجاج نادي الباطن على مشاركة حمدان الشمراني مع الفيصلي شكلاً ورفضه موضوعاً، مما جعل الباطن يُطالب بمعرفة حيثيات وأسباب رفض احتجاجه.

واحتج الباطن على مشاركة حمدان الشمراني مع الفيصلي خلال لقاء الفريقين في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.