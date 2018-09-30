القبض على متھم بقتل وصیفة ملكة جمال العراق تارة فارس

القبض على متھم بقتل وصیفة ملكة جمال العراق تارة فارس

2018/09/30
الساعة 11:21 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, مشاهير
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المواطن - بغداد

أعلنت وزارة الداخلیة العراقیة القبض على متهم بقتل عارضة الأزياء ووصیفة ملكة جمال العراق السابقة تارة فارس .

وكانت تارة فارس لقد لقیت مصرعها بعد إطلاق النار علیها، وأكدت الوزارة أنها تجري التحقیق مع المتهم المقبوض عليه.

وأوضح الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن إلقاء القبض على المتهم، وفقا لوكالة الأنباء العراقیة، وأنه ستتخذ إجراءات سريعة خلال 48 ساعة للتوصل إلى باقي الجناة المتورطین بقتل تارة فارس في العاصمة بغداد.

يذكر أن مقطع فیديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر اللحظات الأخیرة في حياة تارة فارس، قبل أن تتعرض للقتل من قبل مجهول خلال قیادتها سیارتها في منطقة كمب سارة في بغداد، فیما ذكرت أنباء أن الجناة كانوا يخططون في الأساس لاختطافها.


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