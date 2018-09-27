القحطاني مشرفاً عاماً على المركز الإعلامي بجامعة الملك خالد

المواطن - أبها

صدر قرار مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي بتكليف أستاذ العلوم اللغوية المشارك الدكتور مفلح بن زابن القحطاني مشرفاً عاماً على المركز الإعلامي، إضافة إلى عمله.

الجدير بالذكر بأن الدكتور القحطاني، يعمل حالياً وكيلاً لعمادة الدراسات العليا، وسبق أن عمل وكيلاً لكلية العلوم الإنسانية للتطوير الأكاديمي والجودة لمدة أربع سنوات في الجامعة، وله العديد من البحوث العلمية.

وقد قدم الدكتور مفلح القحطاني بهذه المناسبة شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح السلمي على هذه الثقة سائلاً من الله العلي القدير التوفيق والسداد.