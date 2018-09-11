القضاء الأمريكي يُلزم إیران بدفع 104 ملایین دولار لضحایا هجوم الظهران

المواطن - الرياض

ألزمت قاضیة اتحادية أمريكیة في واشنطن، أمس الأثنین، النظام الإيراني بدفع مبلغ 104 ملايین دولار لضحايا هجوم الظهران الذي وقع عام 1996 ، وأسفر عن مقـتل 19 جندياً أمريكیاً إثر تفجیر شاحنة ملغمة.

وقالت القاضیة بیريل هاول، إن 15 جندياً أمريكیاً كانوا في مجمع أبراج الخبر عندما حدث الانفجار، بإمكانهم الحصول على تعويضات مناسبة جراء ما سببه الهجوم لهم من اضطراب عاطفي.

وأوضحت هاول أن 24 من أقارب الضحايا يمكنهم أيضاً أن يحصلوا على تعويضات نتیجة الألم النفسي الذي حل بهم، نتیجة رؤية كیف أثّر الهجوم على أحبائهم، فیما لم تعقب بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة على الحكم، بحسب “رويترز”.

يذكر أن تفجير أبراج الخبر، بدأ بهجوم إرهابي على جزء من مجمع سكني في مدينة الخبر في المملكة، وذلك في يوم 25 يونيو 1996.

ووقع الهجوم بالقرب من شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية ومقرها الظهران، حيث كانت أبراج الخبر تُستخدم لإيواء الأفراد العسكريين الأجانب، وأدين حزب الله الحجاز المدعوم من إيران، حينها في الهجوم وعناصر أخرى من لبنان تلقوا التدريب بين إيران ولبنان.