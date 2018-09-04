القوات المسلحة تشارك في تمرين النجم الساطع 2018

المواطن - واس

تستعد القوات المسلحة السعودية المشاركة في تمرين ( النجم الساطع 2018 ) المقام في مدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية الشقيقة خلال الفترة من 1439/12/28هـ حتى 1440/01/10هـ بمجموعة من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة ومراقبين من القوات البرية والجوية والبحرية.

ويشارك في التمرين بالاضافة للقوات المسلحة المصرية كلا من الولايات المتحدة الامريكية والامارات العربية المتحدة والاردن وفرنسا وبريطانيا واليونان و ايطاليا.

وأشار قائد الوحدات السعودية المشاركة في التمرين العقيد الركن ناصر بن حثلين السحيمي أن التمرين المشترك يهدف الى تحسين القدرة على تنفيذ عمليات اركان المعركة وتعزيز التوافق العملياتي بين قوات جميع الدول المشاركة كما يهدف التمرين الى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية ورفع الجاهزية القتالية لقوات الدول المشاركة مؤكداً على حرص وزارة الدفاع على تأهيل وتدريب منسوبيها من خلال المشاركة في مثل هذه التمارين والتي من شانها رفع الجاهزية القتالية من خلال التدريب في بيئة قتال حقيقية.