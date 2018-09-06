القيادة تهنئ الرئيس البرازيلي بذكرى استقلال بلاده

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس ميشيل ميغيل إلياس تامر لوليا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة للرئيس لوليا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.