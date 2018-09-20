القيادة تهنئ رئيسة جمهورية مالطا بذكرى استقلال بلادها

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة ماري لويس كولييرو بريشا رئيس جمهورية مالطا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية مالطا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للسيدة ماري لويس كولييرو بريشا رئيس جمهورية مالطا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية مالطا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.