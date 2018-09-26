القيادة تهنئ رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده

2018/09/26
الساعة 9:51 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس تركمانستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب تركمانستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس محمدوف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركمانستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.


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