الكشف عن مهمة الطائرة الروسية التي أسقطتها نيران صديقة

المواطن - متابعة

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الطائرة الحربية الروسية “إيل-20” كانت تقوم بمهمة استطلاع فوق منطقة خفض التصعيد بإدلب قبل إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية السورية بالخطأ.

وقال شويغو خلال اجتماع في وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء: “في منطقة الاستهداف، تحديدًا بين أربع طائرات إسرائيلية من نوع “إف-16” والأراضي السورية كانت تتواجد طائرتنا “إيل-20″ الاستطلاعية وعلى متنها 15 شخصًا، وهي تنفذ مهام استطلاع تتعلق بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، لتحديد أماكن تخزين وتركيب الطائرات المسيرة التي تنطلق من هذه المنطقة لضرب مختلف مناطق سوريا”.

وكانت روسيا حملت إسرائيل مسؤولية سقوط طائرتها المقاتلة مؤكدة أنه رغم الترتيبات القائمة مع إسرائيل لمنع وقوع الحوادث.. جرى إبلاغ قيادة القوات الروسية قبل دقيقة واحدة فقط من الهجوم الإسرائيلي، ما يحمّل إسرائيل كامل المسؤولية عن إسقاط الطائرة الروسية ومقتل طاقمها.

وفي هذا الصدد، أكد المتحدث باسم الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، أن وزارة الدفاع ستحتفظ لنفسها بحق الرد المناسب على ممارسات إسرائيل الاستفزازية، التي تسترت مقاتلاتها بطائرة الاستطلاع الروسية، لتسقطها الدفاعات السورية خطأ.

وتابع: “إسرائيل لم تحذر قيادة القوات الروسية في سوريا مسبقًا، ولم تبلغنا بعمليتها عبر الخط الساخن، إلا قبل أقل من دقيقة من الضربة، الأمر الذي لم يسمح لنا بإبعاد الطائرة الروسية إلى منطقة آمنة”.