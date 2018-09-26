الكهرباء تعزي ذوي موظف وعامل قُتلوا في فرسان

المواطن - فرسان

قدمت السعودية للكهرباء اليوم الأربعاء العزاء لذوي أحد منسوبي الشركة وعامل تابع لأحد المقاولين في فرسان بجازان بعد وفاتهما إثر الاعتداء عليهما.

وقالت الشركة: “‏تأسف ⁧‫السعودية للكهرباء‬⁩ لما تعرض له أحد منسوبي الشركة وعامل تابع لأحد المقاولين في فرسان من اعتداء أدى إلى وفاتهما، رحمهما الله، والشركة تعزي ذويهم وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل”.

وشددت على أنه يتم العمل مع الجهات الأمنية لمباشرة هذا الحادث الأليم.

وقبل قليل، أفادت أنباء بمقتل عدد من الموظفين الحكوميين بمكتب كهرباء جزر فرسان في منطقة جازان على يد رجل آسيوي.

وبحسب الأنباء، أقدم العامل الآسيوي على قتل مدير مكتب كهرباء جزر فرسان بشكل بشع، كما قتل آخرين.

وبحسب الأنباء، يعمل الآسيوي فنيًّا في مكتب الكهرباء، وحاول أن يقتل أكبر عدد من الموظفين المتواجدين بالسكين؛ ما أدى لتدخل الأمن لإنقاذ الوضع من كارثة.