اللواء اليحيى يرأس وفد المملكة بمؤتمر رؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية العرب

المواطن - الرياض

ترأس مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وفد المملكة إلى المؤتمر العربي الثامن عشر لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية للدول العربية والذي ينعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس خلال الفترة من 16 – 17 / 1 / 1440هـ.

وضم الوفد كلاً من العقيد عبدالهادي العجمي من الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي والعقيد عبدالله الهزاني من الإدارة العامة لشؤون الإقامة والمقدم بدر القريني من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات إضافة إلى الرائد مانع الشهراني من مكتب مدير عام الجوازات.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية في الجوازات والجنسية والهجرة بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية.