المحرق البحريني وفريق كويتي في الدوري السعودي.. ونادي إماراتي يقترب

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الدوري السعودي للمحترفين سيزداد قوة وإثارة في الموسم الرياضي الجديد، حيث سيشهد مشاركة أكثر من فريق عربي؛ لتشتعل المنافسة في المسابقة المحلية.

وأعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم المكلف، نواف التمياط، عن الاتفاق مع الاتحادين البحريني والكويتي، من أجل مشاركة فريق من كل بلد في منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي المقبل

وقال نواف التمياط: “تم الاتفاق على هذا المقترح من خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الهيئة العامة للرياضة، المستشار تركي آل الشيخ، بحضور الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي، والشيخ علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني”.

وأشار التمياط إلى أنه تم عرض فكرة تركي آل الشيخ، وكشف عن الإيجابيات الكبيرة التي تحملها، وشدد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على أنه سيكون هناك مقعد آخر لفريق إماراتي، وذلك وفقًا لإجراءات الدوري الخاصة بهم.

وتابع التمياط تصريحاته قائلًا: “تم العمل على تنفيذ الفكرة من خلال فريق عمل مشترك، سيضع كل الترتيبات الخاصة بإنجاح هذه المشاركة لنبدأ بإذن الله الموسم المقبل بهذه الخطوة التاريخية غير المسبوقة”.

واختتم التمياط تصريحاته قائلًا: “سعيد جدًا بهذه الخطوة، وأتوجه باسم كل الرياضيين بخالص الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على هذه الخطوة والفكرة المتميزة والتجاوب الرائع من الأشقاء في البحرين والكويت”.

ويشهد الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم مشاركة 16 فريقًا، ومنذ انطلاق المسابقة المحلية عام 1976، لم يُشارك أي فريق خارجي فيها.