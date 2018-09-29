المحرق البحريني يشارك في الدوري السعودي رسميًّا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي المحرق البحريني مشاركته في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل 2019- 2020، بعد الحصول على الموافقة من الاتحاد البحريني لكرة القدم.

وذكر المحرق، في بيان له، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن أحمد بن علي رئيس مجلس إدارة النادي البحريني أعلن أن مشاركة المحرق في الدوري السعودي تأتي ضمن العلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.

كما حرص أحمد بن علي على توجيه الشكر إلى علي بن خليفة آل خليفة رئيس اتحاد البحرين لكرة القدم واهتمامه الشخصي بمشاركة نادي المحرق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد حرصه على حضور الاجتماعات والتي عُقدت في مدينة نيويورك الأميركية من أجل هذا الشأن.

كما أكد رئيس المحرق وبالتنسيق مع مسؤولي اتحاد البحرين لكرة القدم، أن النادي يعمل على إعداد ملف متكامل للمشاركة في الدوري السعودي بالموسم المقبل مع الحصول على موافقة الاتحاد الآسيوي والدولي لكرة القدم للإقدام على هذه الخطوة.