المرور يُجيب على 3 استفسارات بشأن المخالفات والتجديد

المواطن - الرياض

تفاعل المرور، اليوم السبت، مع عدد من الاستفسارات التي وصلته عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”.

ورد المرور على سؤال مواطن جدد استمارة السيارة عن طريق أبشر ولا يعرف أين يستلمها وما هي المدة، وقال المرور: “بإمكانك طلب إيصال كرت رخصة السير أو القيادة عن طريق بوابة أبشر، وسيتم إيصالها لك في حال كان لديك عنوان وطني (واصل)”.

كما رد المرور على استفسار آخر بشأن رصد مخالفة “جوال” أثناء السير، وقال ردًا عليه: “تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها”.

وفي سياق متصل، أجابت المرور على استفسار آخر جاء فيه: “هل تحتاج تجديد رخصة القيادة للسائق الدخول على أبشر بعد تسديد الرسوم وإجراء فحص النظر”، بالقول: “تجديد رخصة القيادة يكون من خلال حسابك في بوابة أبشر”.