المسؤول الإعلامي بنادي الحزم لـ”المواطن”: التحسينات قائمة على ملعبنا.. واللعب في بريدة مُتعب

المواطن - طارق سعد

في تصريح لـ”المواطن” أشار مدير المركز الإعلامي بنادي الحزم، فهد البطاح، إلى أن العمل قائم حاليًّا على ملعب الفريق بالرس للوصول للمعايير المناسبة لرابطة دوري المحترفين، مما يُمكّن الحزم من استضافة مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستضيف الحزم مبارياته كما هو مجدول له على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، حيث يبعد ملعب بريدة حوالي 90 كم عن مقر الحزم في الرس.

وأضاف البطاح لـ”المواطن“: “التحسينات قائمة، حيث زادت الطاقة الاستيعابية لمقاعد الجماهير إلى 9 آلاف كرسي، كما أنه سيتم إضافة بعض المرافق في الملعب كتخصيص قسم خاص للجنة المنشطات”.

وشدّد البطاح أن اللعب في بريدة له تأثيره بشكل أو بآخر على الفريق من ناحية التنقلات بكامل أجهزته الفنية والطبية والإدارية، معتبرًا أن ذلك لن يشكل عائقًا في عزيمة فريقه لتقديم مستويات مقنعة للحزم بعد عودته لدوري المحترفين.

يُذكر أن الحزم استضاف على ملعب بريدة في الجولة الأولى ضيفه الوحدة وانتهى بالتعادل سلبيًّا.