المعلق الإماراتي علي الكعبي هدف “دوري بلس” و KSA sports

المواطن - طارق سعد

علمت مصادر “المواطن” أن سباقاً تخوضه القناتان الناقلتان لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ دوري بلس وKSA SPORTS للحصول على خدمات المعلق الإماراتي الشهير علي سعيد الكعبي.

وتسعى كل قناة منهما للحصول على امتياز تواجد الكعبي ضمن معلقي القناة؛ للسمعة الكبيرة التي يمتلكها الكعبي في الخليج والوطن العربي.

ويمتلك الكعبي سيرة كبيرة في تعليقه على كبرى الدوريات الأوروبية وبطولات القارات وكأس العالم.