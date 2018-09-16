المغامسي بعد توقيع اتفاقية السلام: يحاول المرجفون عَوْقَها عنّا ويأبى الله إلاّ سَوْقَها إلينا

المواطن - الرياض

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاتفاقية السلام بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية ودولة إريتريا إنما هو امتداد لرسالة عالمية تقوم بها المملكة منذ تأسيسها.

وتابع الشيخ المغامسي: “يحاول المرجفون عَوْقَها عنّا ويأبى الله إلاّ سَوْقَها إلينا حتى قلدونا طَوْقها”.

ورعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم توقيع الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، ودولة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، اتفاقية جدة للسلام بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ودولة إرتيريا، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وعقب ذلك، قلد خادم الحرمين الشريفين الرئيس الإريتري، ورئيس الوزراء الإثيوبي قلادة الملك عبدالعزيز.

وحضر مراسم التوقيع، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.