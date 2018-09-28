المغامسي: تغطية وجه المرأة أقرب إلى الوجوب

المواطن - الرياض

كشف الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، موقفه من غطاء الوجه عند المرأة، وهل هو فرض على المسلمة أم لا.

وقال المغامسي خلال حواره برنامج “بالمختصر” على قناة إم بي سي: إن هذه المسألة مختلف فيها عند الفقهاء، ولكن المرأة ملزمة شرعًا بالحجاب، متابعًا أن قضية غطاء الوجه فقهية.

ولفت إلى أن هناك اختلافًا في الزينة الظاهرة لدى المرأة ومنها كحل الوجه وخاتم اليد وكل فريق لديه حجته، ولكن الراجح لديه أن تغطية الوجه أقرب إلى الوجوب، ولكن هناك الرأي الراجح والآخر الذي لا يحتمل النص غيره.