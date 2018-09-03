المقيرن مُلحمًا بإقالة دياز: سنتخذ كل ما هو صالح لتغيير المسار الفني للاتحاد مهما كلفنا الأمر

المواطن - محمد سمعه

تحدث نواف المقيرن، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، عن أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز في الفترة الأخيرة.

وكتب المقيرن تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: جمهور الاتحاد العزيز، كما وعدناكم ومن باب إطلاعكم بآخر المستجدات، لم أكن راضيًا عن أداء الفريق والذي بدأ من مباراة السوبر انتهاء بمباراتنا مع نادي الشباب، وعدتكم أنا وأعضاء مجلس الإدارة بالعمل الجاد، وها نحن وفرنا كل أدوات العمل لكل فرد بالنادي، وكما نحتفل بالفوز نتحمل مسؤولية الخسارة.

وأضاف المقيرن: جمهور نادي الاتحاد، عملنا بكل جهد واجتهاد في الفترة الماضية على جميع الأصعدة المالية أو الإدارية أو الاستقطابات الفنية لاتحاد محترف، والعمل يسير كما هو مخطط له، ولكن أداء الفريق لم يكن بالصورة التي نتمناها أو خططنا لها.

وتابع رئيس الاتحاد: جمهور الاتحاد العزيز، سنقوم باتخاذ كل ما هو مناسب وصالح لتغيير المسار الفني في الوقت المناسب مهما كلف الأمر، وتمت مراجعة كل النقاط الفنية مع الجهاز الفني والإداري لكرة القدم، نطمح للأفضل دائمًا والقادم أفضل بإذن الله وبدعمكم غير المستغرب يا جمهور الاتحاد.