الملك يدعو غوتيريش لحضور توقيع اتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا في جدة

المواطن - جدة

دعا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لحضور توقيع اتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا في جدة.

وبعد 20 عامًا من إعلان الحرب بين إثيوبيا وإريتريا حول مناطق حدودية، أعلن البلدان قبل شهرين إنهاء حالة الحرب.

وأعلن البلدان في بيان مشترك غداة لقاء تاريخي بين رئيس الحكومة الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الإريتري إيسايس أفورقي في أسمرة عن اتفاق للسلام.