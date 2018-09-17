المملكة تجدد دعمها لعمل اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا

المواطن - واس

أكد مندوب المملكة في الامم المتحدة والمنظمات الدولية الآخرى السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل دعم المملكة لجهود اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا .

وأعرب السفير الواصل عن الشكر للجنة على تقريرها لهذه الدورة الذي شمل آخر تطورات حالة حقوق الإنسان في سوريا وما يتعرض له الشعب السوري من معاناة على يد النظام السوري والمليشيات المتعاونة معه .

جاء ذلك في كلمة له في الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا أمام مجلس حقوق الانسان .

ونوه إلى أن التقرير كشف أن الفترة التي يغطيها شهدت تطوراً غير مسبوق في تسارع الأحداث والنزاع في مختلف مناطق الصراع في سوريا، وان القصف والهجمات العشوائية التي لم تراع المدنيين الأبرياء تسببت في تشريد جماعي لأكثر من مليون مواطن سوري معظمهم من النساء والأطفال، وهذا يعد أكبر كارثة إنسانية يشهدها تاريخنا الحديث، كما يعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة.

وأكد السفير الواصل أن تشريد أكثر من مليون مواطن سوري في الفترة القصيرة الماضية هو دليل على استمرار النظام السوري في التهجير القسري المقصود، والذي يراد به تغيير التركيبة الديموغرافية للسكان في سوريا، مشدداً على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي للتدابير اللازمة كافة لإيقاف مثل هذه الاجراءات التعسفية والانتهاكات المستمرة.

وجدد موقف المملكة الثابت تجاه حل الازمة السورية والمتوافق مع جهود المجتمع الدولي المطالب بحل هذه الازمة سياسياً وفق مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 وتحقيق آمال الشعب السوري الشقيق وحقه في العيش في بلده بكل أمان ورخاء.