المملكة تدين تفجيراً مزدوجاً استهدف نادياً للمصارعة غرب كابول

المواطن - واس

عبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير المزدوج الذي استهدف نادياً لرياضة المصارعة غرب العاصمة الأفغانية كابل.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة حكومة وشعبًا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومجددًا في الوقت نفسه، تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد العنف والتطرف والإرهاب.