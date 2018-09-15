المملكة تسجل مرتبة عالية جدًّا عالميًّا بالتنمية البشرية

المواطن - الرياض

أكدت دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أن المملكة تحتل المرتبة الـ39 بين 189 دولة بمؤشر التنمية البشرية للعام 2017، لتصنف المملكة بذلك من بين الدول ذات التنمية البشرية العالية جدًّا.

ويأتي تصنيف المملكة بفضل الجهود المبذولة في البلاد على الصعد كافة من جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعكس هذه الجهود الأهداف التي بنيت عليها رؤية 2030 والتي تمثل وثيقة طموحة تهدف لتحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة جميع المتغيرات التنموية المتسارعة عالميًّا، بحسب “العربية”.

ويستند المؤشر التنمية البشرية العالمي إلى 3 أركان رئيسية هي متوسط العمر المتوقع واكتساب المعرفة ومستوى المعيشة.

وتعد المملكة من أكثر الدول تقدمًا في هذه الأركان خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ ارتفع متوسط العمر المتوقع بنحو 6 سنوات ليصبح 76 سنة ونصف السنة للإناث، ونحو 73 سنة ونصف السنة للذكور، فيما ازداد عدد سنوات الدراسة المتوقعة للفرد بـ6 سنوات.

أما الدول التي جاءت على رأس القائمة فهي النرويج التي احتلت المرتبة الأولى وسويسرا الثانية وأستراليا الثالثة وأيرلندا الرابعة ثم ألمانيا بالمرتبة الخامسة.