المملكة تطلق منصّة إلكترونيّة لإصدار التأشيرات السياحيّة لجماهير سباق فورميلا إي العالمي بالدرعية

المواطن - الرياض

تستعد المملكة العربية السعوديّة لفتح أبواب حضور الجماهير من كل أنحاء العالم للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بإطلاقها منصّة إلكترونيّة للسياح الرياضيّين حول العالم، في حفل وضع حجر أساس سباق “الدرعيّة إي بري”، الذي أقيم في جوهرة اليونيسكو الخالدة – الدرعيّة التاريخيّة – في منطقة الرياض.

وستستضيف الدرعيّة التاريخيّة – العاصمة الأولى للمملكة العربيّة السعوديّة – أكثر من 40,000 مشجّع لحضور سباق شهر ديسمبر، الذي يعد أول سباقات الفورميلا إي في الشرق الأوسط، وأول سباق لفورميلا إي يشهد مشاركة سيارات من طراز “جين 2”.

وسيكون من ضمن الجماهير المرحب بها لحضور السباق – الجولة الافتتاحية لبطولة إي بي بي فورميلا إي 2018/2019 – آلاف الجماهير والسياح من خارج المملكة، الذين ستتاح لهم فرصة استخراج تأشيرة مرتبطة بتذكرة السباق من خلال منصّة “شارك” بإجراءات إلكترونيّة ميسرة وبسيطة.

وتعبر الشراكة الممتدة لعشرة أعوام قادمة بين الهيئة العامة للرياضة وفورميلا إي عن التزام المملكة بمستقبل السياحة كونها أحد أهم الركائز التي تدعمها رؤية المملكة 2030، وعلى أهميّة فورميلا إي ضمن روزنامة الأحداث الرياضية، الاجتماعيّة والتجاريّة البارزة في الشرق الأوسط، وهو ما يتمثل بالإعلان عن رعاية الخطوط الجوية العربية السعوديّة – الناقل الوطني في المملكة العربية السعودية – لبطولة فورميلا إي، وتسميتها طيراناً رسميا للموسم الخامس، وإضافة الاسم التجاري “السعوديّة” لمسمى الجولة الأولى في الدرعية.

وفي حفل التدشين الرسمي للسباق الذي عُقد في مبنى محافظة الدرعية؛ تحدّث صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل قائلاً: “يعتبر هذا السباق حدثاً تاريخيّا بالنسبة للرياضة في المملكة العربيّة السعوديّة. نحن ندعو العالم بأسره لزيارة المملكة ونسعد جدّاً للترحيب بالجميع في الدرعيّة.

من المناسب جدا أن نستقبل فورميلا إي في هذا التوقيت كونها من الرياضات التي تدعم الاستدامة، وهو ما نسعى لتبنيه مستقبلاً. السعوديون يحبون رياضة السيارات بالفطرة، وهذا ما يجعل من رعاية الخطوط الجوية السعودية للحدث أمراً رائعاً، ويعبر عن ترحيبنا بالعالم لزيارة المملكة والاستمتاع بالحدث.”

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي: “سيشهد سباق الدرعيّة إي بري حضور الجماهير من كل أنحاء العالم إلى المملكة، من دون أي عقبات للاستمتاع بهذا الحدث الرياضي المميز وفعالياته المصاحبة، ابتداءً من السباق المثير على مضمار الدرعيّة، ومروراً بالفعاليات المنوعة التي سيحيها أكبر نجوم العالم، كل هذا يتوفّر للجميع من خلال منصّة “شارك”، تذكرتك هي تأشيرة سفرك”

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي: “المملكة العربية السعوديّة تسابق نحو المستقبل في هذه البطولة، ونحن نفتح أبوابنا للعالم في مرحلة فارقة من تاريخنا في ظل رؤية المملكة 2030، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله”.

وشهد حفل التدشين مشاركة الخطوط الجوية العربية السعوديّة وعدد من ممثلي الجهات الخاصة والحكوميّة، التي ستعمل برفقة الهيئة العامة للرياضة على ضمان نجاح السباق وفعالياته المصاحبة.

وشارك في حفل التدشين أيضاً الرئيس التنفيذي لفورميلا إي “أليخاندرو أغاغ”، وأسطورة سباقات الفورميلا 1 مع فريق Venturi البرازيلي “فيليبي ماسا” وزميلته في الفريق السائقة “سوزي وولف”، واللذين أصبحا سفيرين للخطوط الجوية العربية السعوديّة.

وفي خضم الاستعدادات لسباق الفورميلا إي، عملت السلطات السعودية بجانب اليونيسكو على تشييد مضمار السباق في شوارع الدرعيّة التاريخيّة بالاستفادة من طبيعة سيارات الفورميلا إي والحريصة على الطاقة النظيفة، وتجنّب أي مصدر من مصادر التلوث الضوضائي. وقد ألهم المشروع أفكاراً للاستثمار في البنية التحتيّة مع جهود الحفاظ على الدرعيّة التاريخية كأحد جواهر التراث العالمي المسجلة في اليونيسكو.

وسيقام على هامش سباق الدرعية إي بري من أيام 14 – 16 ديسمبر من العام الحالي عدد من الفعاليات الترفيهية والثقافيّة، لجعل هذا السباق حدثا تاريخيا للجماهير والعوائل والسياح الأجانب على حد سواء. كما سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بسلسلة الفعاليات في الأيام القادمة قبل موعد الحدث الكبير.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: “ننظر إلى صغار السن الذين سيتابعون هذا السباق الأول من نوعه بكونهم من سيعمل على تنمية هذه الصناعة في المستقبل القريب. وأيضاً سيسابقون ويمثلون المملكة العربية السعوديّة على حلبات السباق إن شاء الله. التثقيف حول هذا النوع من الفرص سينمو كثيراً ببذرة ما نزرعه الآن في الدرعيّة”

وقال: “هو سباق سيساهم في تغيير حياة كثيرين، وكذلك سيعزز من الصورة الجقيقية حول الرياضة في المملكة العربية السعودية. بدأنا نحصد بعض الثمار سريعاً، فالحلبة بدأت بالاكتمال وباعتماد اليونيسكو، هو تطوّر ملحوظ يخالطه حفاظ على الموروث بنفس الوقت.”

ويأتي سباق الفورمولا إي ضمن حزمة من الشراكات الرياضيّة تعقدها المملكة العربيّة السعوديّة مع الاتحادات الرياضيّة الكبرى حول العالم؛ كالاتحاد الدولي للمصارعة الترفيهية “دبليو دبليو إي”، الجولة الأوربية للغولف، والاتحاد الدولي للملاكمة، وذلك لاستضافة أحداث رياضيّة عالميّة يستمتع بها المشجعون حول العالم.