“المواطن” توثق عشق المملكة على وجوه كبار جدة وصغارها في يوم الوطن

المواطن - جدة - تصوير : أحمد الفهمي

بفرحة وسعادة بالغة، حرص الأهالي والمقيمون في جدة على الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ88، حيث وثقت عدسة “المواطن“، الفعاليات الضخمة المختلفة التي عمت أرجاء المدينة، بابتسامة الطيبين وفرحة الأطفال، ورفع الأعلام السعودية.

وخرج المواطنون والمقيمون ضمن فعاليات اليوم الوطني في جدة وهم يحملون الأعلام السعودية وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتظهر هذا المشاهد علاقة الحب المتبادلة بين الشعب السعودي وقيادته الحكيمة في ظل التنظيم الأمني الراقي.

ورسم اليوم الوطني للمملكة البسمة على وجوه المواطنين والمقيمين في الاحتفالات التي لم تقتصر فقط على الكبار بل شارك فيها الصغار ورُسمت الأعلام على الوجوه ووُضعت على السيارات والحافلات.

وحرص الفنانون على رسم قيادات المملكة على اللوحات لتعكس المحبة والترابط بين المملكة وقيادتها.