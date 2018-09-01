الميموني: نزيف العقار مستمر وهذه نصيحتي

المواطن - الرياض

أكد الخبير العقاري عسكر الميموني، أن نزيف السوق العقارية مستمر والقاع بعيد.

ونصح الميموني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” مساء اليوم السبت: “نصيحتي لا ترهن راتبك والسوق متضخم”.

وفي سياق آخر، نصح الخبير العقاري بالتفاوض أثناء محاولة استئجار أي وحدة سكنية، مؤكدًا أن “التفاوض ما هو عيب.. العيب تدفع إيجار من 30- 50% من راتبك وأنت ساكت”.

وتابع الميموني في تغريدة أخرى: “من خبرة عقارية العام المقبل نتوقع هبوط أسعار أراضي الأحساء المشمولة بالخدمات من 40- 65% من أسعار اليوم، أما الأراضي دون خدمات لا ننصح بالشراء نهائيًّا وإن هبطت 80% من أسعار اليوم”.