الميموني يكشف حقيقة السوق العقاري بتغريدة واحدة

المواطن - عبدالرحمن دياب

كشف الخبير العقاري عسكر الميموني حقيقة السوق العقارية في تغريدة واحدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، دلل خلالها على قوله بالأرقام والنسب.

وأوضح الميموني في تغريدته أن خلال 3 سنوات انخفضت أسعار الفلل من 30- 40%، وأسعار شقق التمليك من 25- 35%، وأيضًا الأراضي التجارية من 30- 40%، كما انخفضت الأراضي السكنية حسب الموقع والخدمات من 30- 70%.

وأكد الميموني أن الانخفاض مستمر والسوق العقاري لا زال متضخمًا.

وأضاف الميموني في تغريدة أخرى: “العقاريين يقولون العقار بيرتفع السؤال ليش تقدمون هدايا وتخفيضات وإغراءات وتستأجرون مشاهير السخافات لتصريف بضاعتكم؟! أتحدى عقاري يجاوب على سؤالي”.