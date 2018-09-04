الميموني يكشف حقيقة السوق العقاري بتغريدة واحدة

المواطن - عبدالرحمن دياب
كشف الخبير العقاري عسكر الميموني حقيقة السوق العقارية في تغريدة واحدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، دلل خلالها على قوله بالأرقام والنسب.
وأوضح الميموني في تغريدته أن خلال 3 سنوات انخفضت أسعار الفلل من 30- 40%، وأسعار شقق التمليك من 25- 35%، وأيضًا الأراضي التجارية من 30- 40%، كما انخفضت الأراضي السكنية حسب الموقع والخدمات من 30- 70%.
وأكد الميموني أن الانخفاض مستمر والسوق العقاري لا زال متضخمًا.
وأضاف الميموني في تغريدة أخرى: “العقاريين يقولون العقار بيرتفع السؤال ليش تقدمون هدايا وتخفيضات وإغراءات وتستأجرون مشاهير السخافات لتصريف بضاعتكم؟! أتحدى عقاري يجاوب على سؤالي”.
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