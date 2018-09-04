الميموني يكشف حقيقة السوق العقاري بتغريدة واحدة
أكد أن الانخفاض مستمر ولا زال السوق متضخمًا

الميموني يكشف حقيقة السوق العقاري بتغريدة واحدة

2018/09/04
الساعة 10:39 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1690
0
طباعة
المواطن - عبدالرحمن دياب

كشف الخبير العقاري عسكر الميموني حقيقة السوق العقارية في تغريدة واحدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، دلل خلالها على قوله بالأرقام والنسب.

وأوضح الميموني في تغريدته أن خلال 3 سنوات انخفضت أسعار الفلل من 30- 40%، وأسعار شقق التمليك من 25- 35%، وأيضًا الأراضي التجارية من 30- 40%، كما انخفضت الأراضي السكنية حسب الموقع والخدمات من 30- 70%.

وأكد الميموني أن الانخفاض مستمر والسوق العقاري لا زال متضخمًا.

وأضاف الميموني في تغريدة أخرى: “العقاريين يقولون العقار بيرتفع السؤال ليش تقدمون هدايا وتخفيضات وإغراءات وتستأجرون مشاهير السخافات لتصريف بضاعتكم؟! أتحدى عقاري يجاوب على سؤالي”.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم