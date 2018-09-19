النصر والقادسية .. هاتريك موسى يقود العالمي لخطف صدارة جولة الوطن مؤقتًا

المواطن - محمد سمعه

قاد النجم النيجيري أحمد موسى لاعب نادي النصر، فريقه للفوز على نادي القادسية بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة “جولة الوطن” من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ودخل النصر المباراة بكل إصرار وقوة، وذلك لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، حيث تمكن موسى من تسجيل الهدف الأول للنصر في الدقيقة العشرين عبر تصويبة قوية فشل حارس القادسية في التعامل معها.

وواصل النصر ضغطه القوي، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، فكان له ما أراد عبر اللاعب موسى والذي تفوق على نفسه وسجل الهدف الثاني له وللعالمي في الدقيقة الحادية والأربعين من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني لم يختلف الحال كثيرًا حيث ظل النصر يهاجم بقوة وسط تراجع دفاعي ملحوظ من قبل فريق القادسية، حتى تمكن النصر من تسجيل الثلاثية عبر موسى في الدقيقة الـ65، حيث سجل المهاجم النيجيري أول هاتريك له في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي.

احتل النصر صدارة الدوري برصيد تسع نقاط مؤقتًا، بينما تجمد رصيد القادسية عند 4 نقاط.