النظام القطري يسجل نفسه في قائمة العار بأكبر تهجير قسري عالميًّا!

المواطن - الرياض

أكد الشيخ سلطان بن سحيم، أن أكبر عملية تهجير قسري في العالم شهدتها قطر بطرد نظام الحمدين نحو 5 آلاف مواطن من قبيلة الغفران عندما كان تعداد المواطنين 200 ألف آنذاك أي 2.5% من السكان.

وقال ابن سحيم: إن النظام القطري سجل نفسه في قائمة العار العالمية لانتهاك حقوق الإنسان.

وتساءل سلطان بن سحيم: “أي إجحاف وظلم ذلك الذي فعله نظام الحمدين في حق قبيلة عزيزة كقبيلة الغفران وطرد أفرادها وسحب مواطنتهم دون أدنى حق؟!”.

وشدد على أن ما فعله النظام القطري مع قبيلة من القبائل الأصيلة والعزيزة في قطر مستعد أن يفعله مع الجميع من أجل تنفيذ نزواته ومغامراته.