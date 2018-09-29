النفيعي للأهلاوية: لاعبون مميزون في الشتوية بدعم من آل الشيخ

النفيعي للأهلاوية: لاعبون مميزون في الشتوية بدعم من آل الشيخ

2018/09/29
الساعة 11:21 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أعرب ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته بعد فوز الراقي على الباطن في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برباعية دون رد.

وقال النفيعي عقب نهاية المباراة: راضين عن مستوى لاعبينا وجهازنا الفني، ونطمح دائمًا للأحسن، موعدنا الشتوية بلاعبين على مستوى عالٍ بدعم خاص من معالي تركي آل الشيخ.

وأضاف النفيعي: وللجهاز الفني وإدارة الكرة الوقت والمساحة الكافية للاختيار والتغيير.


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