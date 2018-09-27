النقد ترفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس

النقد ترفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس

2018/09/27
الساعة 12:00 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 200 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 250 نقطة أساس إلى 275 نقطة أساس، على أن يسري مفعول هذا القرار فورًا.

ويأتي هذا القرار لأجل الحفاظ على الاستقرار النقدي أمام تطورات الأسواق المالية العالمية.

وتواصل مؤسسة النقد العربي السعودي مراقبة وإدارة السيولة المحلية لضمان سلاسة عمليات النظام المصرفي المحلي واستمرار تلبية احتياجات الاقتصاد المحلي.


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