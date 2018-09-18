النقل تتجاوب مع ما نشرته “المواطن” وتنهي معاناة الأهالي عند مفرق آل مسلم بالحرجة

المواطن -محمد بن هويج -الحرجة

بدأ فرع وزارة النقل بعسير، اليوم عمل دورانات ذكية أمام مداخل قرية آل مسلم ومخارجها بمحافظه الحرجة تلبية للمطالب التي قدمها أهالي القرية حفاظاً على حياة الأشخاص والحد من الحوادث التي تسبب فيها هذا التقاطع الخطر .

يأتي ذلك تجاوبًا مع ما نشرته “المواطن” مؤخرًا تحت عنوان : بالفيديو : تقاطع مفرق آل مسلم يتربص بحياة سالكي الطريق.

حيث رصدت “المواطن” بالفيديو الخطورة التي يشهدها هذا التقاطع كل يوم وقيام الأهالي بعكس السير في الشارع العام مخاطرين بأنفسهم وحياتهم وحياة المارة نظرًا لبعد المسافة بين التحويلة ومدخل قريتهم.