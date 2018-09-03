النيابة تحذر من أفعال عقوبتها السجن 5 سنوات وغرامة مليونية

المواطن - متابعة

حذرت النيابة العامة من إنتاج أو إرسال أو إعادة إرسال ما يتضمن السخرية أو الاستهزاء أو الإثارة، التي من شأنها المساس بالنظام العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية.

وأكدت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن هذه الأمور تعد جريمة معلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال.

وبحسب نص المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين كل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية، ومنها إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.