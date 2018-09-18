النيابة تحذر من إشهار الأسلحة النارية في المضاربات: جريمة كبرى

المواطن - الرياض

أكدت النيابة العامة أن استعمال أو إشهار الأسلحة النارية، بقصد الاعتداء أو التهديد، في المشاجرات أو المضاربات أو التعديات من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأوضحت النيابة في سياق آخر، أن أي رسائل أو صور أو مقاطع مرئية تنطوي على مدلول جنسي تجاه شخص آخر تمس عرضه أو تخدش حياءه باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية في هذا الشأن تعد جريمة تحرش، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل سنتين وبغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.