الهاتريك شعارها الرسمي

المواطن - محمد سمعه

شهدت الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم أو فيما يُعرف باسم جولة الوطن غزارة تهديفية حيث أصبح عداد الأهداف حتى الآن 24 هدفًا.

ونجح كل من النيجيري أحمد موسى نجم النصر في تسجيل الهاتريك الأول في الموسم الحالي بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان في الموسم الحالي، كما تألق اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا في تسجيل الهاتريك الثاني في الموسم الحالي بعدما سجل ثلاثية الاتفاق في شباك نادي الفيحاء.

ولاتزال المتعة الكروية في أولها، حيث من المتوقع أن يعود عمر السومة نجم الأهلي للمنافسة على لقب هداف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما سجل هدفًا في شباك الحزم في لقاء الأمس.

ويتواجد اللاعب كريستيان جوانكا في صدارة هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد أربعة أهداف، كما أن النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال سجل ثلاثة أهداف حتى الآن، ليتساوى مع اللاعب النيجيري أحمد موسى والذي أحرز 3 أهداف في المسابقة.

يذكر أن مباريات جولة الوطن تُختتم اليوم بمباراة نادي الرائد ونادي الوحدة والتي تُقام في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة.

وكان النجم أحمد موسى انضم إلى نادي النصر قادمًا من نادي ليستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية مقابل 14 مليون جنيه إسترليني.