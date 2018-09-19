الهلال ضد الباطن .. الزعيم يبحث عن فوزه الخامس

المواطن - مروة نبيل

يستضيف استاد جامعة الملك سعود في الرياض، مباراة الهلال ضد الباطن مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الهلال ضد الباطن 4 مباريات من قبل في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في جميع المواجهات السابقة، ويسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته في لقاء الغد.

وسجل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم 11 هدفًا في مباريات الهلال ضد الباطن بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين، فيما تمكن الفريق السماوي من إحراز هدفين فقط.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بأفضل شكل ممكن قبل مباراة الهلال ضد الباطن غدًا، حيث فاز على الفيحاء بهدف دون رد، ثم تغلب على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولم تكن نتائج الفريق السماوي جيدة في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراة الهلال ضد الباطن غدًا، حيث تعادل مع الفيصلي بهدفين لكل فريق، قبل أن يخسر بنتيجة 3/2 أمام الاتفاق.