الهلال ضد الباطن .. تشكيل هجومي ناري للزعيم

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في مباراة الهلال ضد الباطن التي ستنطلق بعد قليل.

وستُقام مباراة الهلال ضد الباطن ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب جامعة الملك سعود.

ودفع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بأوراقه الرابحة في تشكيلة مباراة الهلال ضد الباطن الأساسية، أملًا في حصد نقاط اللقاء والحفاظ على صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب جامعة الملك سعود.

وجاء تشكيل الزعيم الأساسي في مباراة الهلال ضد الباطن اليوم، كالتالي؛ علي الحبسي، محمد البريك، محمد جحفلي، علي آل بليهي، حسن كادش، محمد كنو، سلمان الفرج، كارلوس إدواردو، سالم الدوسري، عمر عبد الرحمن عموري وبافيتمبي غوميز.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزعيم في مباراة الهلال ضد الباطن اليوم، كل من؛ عبد الله المعيوف، محمد البقعاوي، أحمد شراحيلي، مهند فلاتة، عبد الله عطيف، محمد الشلهوب، فهد الرشيدي، جيلمين ريفاس وعمر خربين.

وقبل في مباراة الهلال ضد الباطن اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، فيما يقع الفريق السماوي في المركز الحادي عشر بنقطة واحدة.