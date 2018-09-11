الواصل: الموقوفون بالمملكة يخضعون لإجراءات قضائية تضمن محاكمتهم بشكل عادل
في كلمة المملكة أمام مفوضية حقوق الإنسان بجنيف

الواصل: الموقوفون بالمملكة يخضعون لإجراءات قضائية تضمن محاكمتهم بشكل عادل

2018/09/11
الساعة 7:22 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - جنيف

أكدت البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف أن السعودية مستمرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتتعاون بشكل مستمر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة الدكتور عبد العزيز الواصل في الحوار التفاعلي مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان في جنيف  اليوم 11 سبتمبر 2018.
وشدد الواصل على أن المقبوض عليهم في المملكة ليسوا من معتقلي الرأي بل تم القبض عليهم لاتهامهم بسبب مخالفات قانونية تمس أمن المملكة وسيادتها وهم يخضعون لإجراءات قضائية تكفل حقوقهم وتضمن حصولهم على محاكمات عادلة.


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