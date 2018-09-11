الواصل: الموقوفون بالمملكة يخضعون لإجراءات قضائية تضمن محاكمتهم بشكل عادل

المواطن - جنيف

أكدت البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف أن السعودية مستمرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتتعاون بشكل مستمر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة الدكتور عبد العزيز الواصل في الحوار التفاعلي مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان في جنيف اليوم 11 سبتمبر 2018.

وشدد الواصل على أن المقبوض عليهم في المملكة ليسوا من معتقلي الرأي بل تم القبض عليهم لاتهامهم بسبب مخالفات قانونية تمس أمن المملكة وسيادتها وهم يخضعون لإجراءات قضائية تكفل حقوقهم وتضمن حصولهم على محاكمات عادلة.

الجزء الأول من كلمة المملكة التي القاها سعادة المندوب الدائم pic.twitter.com/9EKEHR5ZzN — الوفد الدائم في جنيف (@KSAPermanentGVA) September 11, 2018

الجزء الثاني من كلمة المملكة التي القاها سعادة المندوب الدائم pic.twitter.com/e6OGEau0hz — الوفد الدائم في جنيف (@KSAPermanentGVA) September 11, 2018