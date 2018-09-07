الوحدة يُذيق الأهلي مرار الهزيمة بقذيفتين

المواطن - محمد سمعه

سقط النادي الأهلي في فخ الخسارة وديًّا أمام نادي الوحدة بهدفين دون رد، وذلك استعدادًا لمنافسات الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم ينجح أيٌّ من الفريقين في تسجيل الهدف الأول، خاصة أن النصف الأول من اللقاء شهد أداءً هادئًا من قبل الفريقين.

وفي الشوط الثاني تفوق الوحدة هجوميًّا على حساب النادي الأهلي، حيث تمكن النجم البرازيلي سلمازو من تسجيل الهدف الأول للوحدة في الدقيقة الثانية والثمانين من عمر المباراة.

واصل الوحدة ضغطه حتى تمكن من تسجيل الهدف الثاني في شباك النادي الأهلي عبر اللاعب جابر عسيري في الدقيقة التسعين.

أقيمت مباراة الأهلي والحدة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.