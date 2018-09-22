الوهيبي يفوز بالشوطين الثاني والرابع والمري يحصد الثالث بختام مهرجان الهجن

المواطن - محمد سمعه

تُوج علي جميل الوهيبي، صاحب هجن الرئاسة، بالشوط الثاني لسباق فئة زمول مفتوح 7 كم، ضمن أشواط ولي العهد الختامية في مهرجان الهجن.

وتفوق علي جميل الوهيبي على محمد عتيق زيتون صاحب هجن الرئاسة، والذي جاء في المركز الثاني.

وجاء في المركز الرابع المتسابق بندر محمد الهاجري.

ونجح هجن الرئاسة التابع لعلي جميل الوهيبي في الفوز بسباق حيل مفتوح 7 كم.

بينما فاز خالد فيصل المري بسباق حيل عام 7 كم ليتوج بالنوماس في الشوط الثالث.