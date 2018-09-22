اليوم .. ختام جولة الوطن

المواطن - محمد سمعه

تُختتم اليوم الجولة الثالثة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم موسم 2018-2019 بمباراة الوحدة والرائد.

وتُقام مباراة الوحدة والرائد في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

ويسعى نادي الوحدة لتحقيق الفوز الأول له في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن تعادل في أول جولتين مع ناديي الحزم والفتح.

أما نادي الرائد فيسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية وتحقيق الفوز الأول له في بطولة الدوري، بعدما تعادل مع نادي الاتفاق في الجولة الأولى وخسر من نادي الهلال في الجولة الثانية.

يتواجد الوحدة في المركز العاشر في ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يحتل الرائد المركز الثاني عشر.