اليويفا يُوقف الدون رونالدو مباراة واحدة

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن عقوبته للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن رونالدو سيتم إيقافه مباراة واحدة في مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا وستكون ضد فريق يونج بويز السويسري في الجولة الثانية.

وكان رونالدو عُوقب بالإيقاف وذلك بعد الطرد في مباراة يوفنتوس وفالنسيا الإسباني في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال.

وسيكون رونالدو قادرًا على مواجهة ناديه السابق، مانشستر يونايتد الإنجليزي عند مواجهة يوفنتوس له في ملعب أولد ترافورد في الجولة الثالثة.

يذكر أن كريستيانو رونالدو كان انضم إلى صفوف نادي يوفنتوس قادمًا من نادي ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.