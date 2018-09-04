انحرف بمركبته فارتطم بعامود مظلة الآليات بمركز المدني في الحازمي

المواطن - الحازمي

باشر الدفاع المدني في بيشة حادثة انحراف مركبة مواطن ارتطمت بأحد الأعمدة التابعة لمظلة الآليات بمركز الدفاع المدني بالحازمي في المحافظة.

وأوضح الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع “تويتر” أن الحادث لم ينتج عنه أي إصابات.

وفي وقت سابق اليوم، أخلى الدفاع المدني في جدة ٣٢٥ شخصًا من داخل فندق من 8 أدوار بعد نشوب حريق بالدور الثاني.

ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.