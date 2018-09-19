انحسار الطلب على الدولار ينعش أسعار الذهب

المواطن - واس

انتعش سعر الذهب خلال تعاملات اليوم جراء التراجع الذي يشهده سعر الدولار الأمريكي وتلاشي مخاوف الاسواق إزاء أحدث تصعيد للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وارتفعت الأسعار في التعاملات الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.4 % لتصل إلى 1202.32 دولار للاونصة كما ارتفعت أسعار عقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3 % لتصل عند 1207 دولارات للاونصة وفي المعادن النفيسة الاخرى ارتفع سعر الفضة 0.4 % في المعاملات الفورية إلى 14.18 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين 0.6 % إلى 814.49 دولار وحقق البلاديوم ارتفاع بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1011.75 دولار.