انهيار مبنى من 4 أدوار في جدة والمدني يباشر
لم يكن مأهولًا بالسكان

انهيار مبنى من 4 أدوار في جدة والمدني يباشر

2018/09/16
الساعة 10:58 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

باشر الدفاع المدني في جدة، اليوم الأحد، حادث انهيار مبنى غير مأهول بالسكان مكون من 4 أدوار.

وأكد الدفاع المدني أنه لم يتم تسجيل إلى الآن أي إصابات، ولا تزال عمليات البحث قائمة.

وفي وقت سابق اليوم باشر مدني نجران حادث انهيار رملي أثناء عملية حفر، نتج عنه احتجاز أحد العاملين من الجنسية الباكستانية، وتم إخراجه ونقله إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج اللازم.


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