بالأسماء.. الإعلان عن حكام الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان

المواطن - الرياض

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ويدير مباراة الخليج والمجزل حكم الساحة: سلطان الحربي ويساعده الحكمان هشام محمد وعيسى حمود، والحكم الرابع محمد عبد الرحمن، فيما يدير مباراة الكوكب والعدالة حكم الساحة: حسين فيصل أبو شاهين، ويساعده الحكمان ياسر عبد الله ومحمد عبد الله، والحكم الرابع خالد أحمد، ويدير مباراة هجر وأبها حكم الساحة: رائد الزهراني، ويساعده الحكمان بدر علي الشمراني، ومجيد محمد، والحكم الرابع شكري الحنفوش.

وفي لقاء ضمك والجيل يقود حكم الساحة: عبد الرحمن محمد السلطان المباراة ويساعده الحكمان عادل محمد وعبد العزيز إبراهيم، والحكم الرابع عبد الصمد علي، ويدير مباراة الطائي والعين حكم الساحة عبد الرحمن الشهري، ويساعده الحكمان محمد مكي والعلي علي عبد الله، والحكم الرابع فريح سالم، أما مباراة النهضة والجبلين فيديرها حكم الساحة محمد خالد علوش ويساعده فهد العمري وناصر الفايدي، والحكم الرابع محمد سامي، ويدير مباراة النجوم والشعلة حكم الساحة: فيصل سليمان، ويساعده الحكمان مؤيد المسجين وعلي بدوي، والحكم الرابع حيدر علي.

وفي لقاء القيصومة والوشم يقود المباراة حكم الساحة سامي أحمد ويساعده الحكمان إبراهيم عبد الله وأحمد علي والحكم الرابع عبد الله شليهي، ويدير مباراة نجران والعروبة حكم الساحة تركي محمد الخضير، ويساعده الحكمان فيصل ناصر ومحمد علي والحكم الرابع ممدوح مفرح، وأخيراً يدير مباراة جدة والأنصار حكم الساحة: محمد القرني ويساعده الحكمان خلاف زيد ومحمد الحنفوش إلى جانب الحكم الرابع رائد علي.