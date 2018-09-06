بالتفاصيل.. مسك الخيرية تعلن برنامج زمالة مسك للطلبة في المرحلة الثانوية

المواطن - الرياض

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز الخيرية (مسك الخيرية) بدء التقديم لبرنامج زمالة مسك للطلبة في المرحلة الثانوية، ويستهدف البرنامج طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي الذين يطمحون للدراسة في أفضل الجامعات الأمريكية والبريطانية.

ويهدف البرنامج إلى رفع مستويات قبول الطلاب والطالبات في نخبة الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإعدادهم للنجاح في المرحلة الجامعية وإكسابهم المهارات والخصال الشخصية المناسبة. يتكون البرنامج من سنتين من التدريب بما فيها البرنامج الصيفي في جامعة هارفارد ومعسكر تدريبي لبناء الشخصية في ساندهيرست في المملكة المتحدة وغيرها من البرامج الأخرى.

تفاصيل البرنامج:

– يقدم برنامج الإعداد للمرحلة الجامعية للطلاب والطالبات مجموعة من التحديات والتجارب الحيوية لتوسيع آفاقهم وتهيئتهم نفسيًّا وأكاديميًّا للبيئة الأكاديمية الصارمة.

– المجال الأكاديمي: سيتم تقديم التدريب الأكاديمي لطلابنا وطالباتنا لمساعدتهم على النجاح في الجامعات العالمية.

– برامج صيفية تحاكي التجربة الأكاديمية المستقبلية للطالب مثل برنامج هارفارد الصيفي لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية.

– ويمكن للطلاب والطالبات اختيار البرامج بأنفسهم.

– سد الثغرات التي يواجهها الطلاب والطالبات من خلال توفير برامج مكثفة كالكتابة على سبيل المثال.

– التوجيه والإرشاد الأكاديمي: سنقدم التوجيه والمتابعة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور أثناء عملية التقديم على الجامعات من خلال:

– تحديد الجامعة المناسبة لاهتمامات الطالب/ة.

تقديم الدورات لتهيئة الطلاب والطالبات للاختبارات التالية: TOEFL, IELTS, SAT, AP, A Levels

– تدريب الطلاب والطالبات على كيفية كتابة مقال الالتحاق بالجامعات.

– الفرص: نقدم لطلابنا وطالباتنا مجموعة من التجارب الفريدة في مجالات بناء الشخصية والقيادة والخدمة المجتمعية والثقافة.

– معسكر تدريبي لبناء الشخصية في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الشهيرة في المملكة المتحدة.

– يمكن للطلاب والطالبات اقتراح الفرص كذلك.

– يهدف البرنامج خلال السنتين إلى إلحاق الطلاب والطالبات بأفضل الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. مسك لا تنتسب لأي من الجامعات التالية ولكن يهدف برنامجها إلى زيادة فرص قبول الطلاب والطالبات في تلك الجامعات، ولا تضمن مسك القبول في تلك الجامعات.

قائمة الجامعات والكليات المستهدفة:

* جامعة براون

* معهد كاليفورنيا للتقنية (Caltech)

* جامعة كامبريدج

* جامعة شيكاجو

* جامعة كولومبيا

* جامعة كورنيل

* جامعة هارفارد

* جامعة جونز هوبكنز

* معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT)

* جامعة أكسفورد

* جامعة دوك

* جامعة بنسلفانيا

* جامعة برنستون

* جامعة ستانفورد

* جامعة ييل

موعد التقديم:

– التسجيل متاح الآن وينتهي بتاريخ 2018/10/31م.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (هنا).

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